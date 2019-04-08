Kuşadası'nda 33'ü Çocuk 94 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kuşadası'nda sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 33'ü çocuk, 23'ü kadın toplam 94 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası
'nda sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 33'ü çocuk, 23'ü kadın toplam 94 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi
'nde görevli sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Arslan Burnu önlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye
uyruklu 26'sı çocuk, 12'si kadın toplam 53 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kuşadası açıklarında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik botun içerisindeki 24 Kongo
, 3 Angola
, 3 Brunei, 3 Orta Afrika
, 2 Uganda, 2 Somali
, 2 Sudan
, 1 Eritre ve 1 Gine
uyruklu 7'si çocuk ve 11'i kadın olmak üzere 41 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 33'ü çocuk, 23'ü kadın toplam 94 kaçak göçmen il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
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