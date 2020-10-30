Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var - Son Dakika

Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var

30.10.2020 21:58

Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var -Kuşadası'nda Yalçındağ Sitesi boşaltıldı Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan Kuşadası'nda depremin bilançosu belli olmaya başladı.

Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var

-Kuşadası'nda Yalçındağ Sitesi boşaltıldı

AYDIN - Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan Kuşadası'nda depremin bilançosu belli olmaya başladı. Kuşadası'nda deprem sırasında 35 kişi hafif şekilde yaralanırken, 4'ü ağır olmak üzere 100 hasarlı bina olduğu öğrenildi.

Depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu. İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yapan kriz masasının çalışmaları sonucu Kuşadası genelinde 4'ü ağır olmak üzere 100 hasarlı ev bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı gören Türkmen Mahallesi'ndeki Yalçındağ Sitesi boşaltıldı. Bu arada, deprem sırasında bir çoğu panikle balkondan atlayanlardan oluşan 35 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası'nda inceleme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Günel ile birlikte yaptığı açıklamada, hasarlı bina tespitinin büyük ölçüde tamamlandığını ve 4'ü ağır olmak üzere 100'e yakın hasarlı bina bulunduğunu, bir sitenin boşaltıldığını söyledi. Kuşadası Belediyesi ile birlikte vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat görev yapılacağını açıklayan Çerçioğlu, ve Günel, İnşaat Mühendisleri Odası ile belediye ekiplerinin Kuşadası Merkezi ile birlikte Davutlar, Güzelçamlı ile tüm mahallelerde incelemelerin sürdüğünü söylediler.

Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var
Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var

Kuşadası Belediyesi, Ege Denizi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4'ü ağır 100 hasarlı bina var - Son Dakika


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