Kuşadası'nda 350 sporcu yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuşadası'nda 350 sporcu yarışacak - Son Dakika Spor

Kuşadası'nda 350 sporcu yarışacak

6 saat önce

Turkcell Kulüpler Kros Ligi Yarışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.

Kuşadası'nda 350 sporcu yarışacak, System.String[]

Turkcell Kulüpler Kros Ligi Yarışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.


Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmaları U20 ve büyükler olmaz üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Derece elde eden sporcular 29 Şubat 2020 tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılacak final yarışmalarına katılacaklar.


350 Sporcu Katılıyor


Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmalarına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 350 sporcu katılacak.


Kros yarışmaları U20 kadınlar kategorisinde mücadele edecek olan sporcular 4 km, U20 erkekler 6 km, büyük kadınlar 6 km ve büyük erkekler 10 km koşacaklar.


Kategorilerinde derece elde eden sporculara Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından madalya takdim edilecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmalarında mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diledi. 08 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan yarışmalara tüm vatandaşlarımızı davet etti. - AYDIN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuşadası, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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