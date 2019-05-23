Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 36 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 36 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bir bot tespit etti. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 17 Suriye, 10 Kongo, 4 Haiti, 3 Orta Afrika, 1 Güney Afrika ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.
(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:16 Kaynak: İHA
Kuşadası, Güncel
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