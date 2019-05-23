Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı
7 saat önce
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 36 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:16 Kaynak: İHA
'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 36 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi
'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan
'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bir bot tespit etti. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 17 Suriye
, 10 Kongo
, 4 Haiti
, 3 Orta Afrika
, 1 Güney Afrika
ve 1 Kamerun
uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.
(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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