Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botlarla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botlarla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 32'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 49 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 11'i kadın ve 28'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Aynı gün Pamucak açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta 15'i Suriye ve 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 göçmen yakalandı. 5'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 68 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:29 Kaynak: DHA
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