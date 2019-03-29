Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edilen lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 12'si çocuk 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan 14'ü Afganistan, 11'i Senegal, 6'sı Togo, 3'ü Nijerya, 1'er Mali, Kongo ve İran uyruklu toplam 37 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, Kuşadası, Güncel
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