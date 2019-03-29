Kuşadası'nda 37 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulup, kontrol edilen lastik botta 14'ü Afganistan
, 11'i Senegal
, 6'sı Togo
, 3'ü Nijerya
, 1'i Mali, 1'i Kongo
ve 1'i İran
uyruklu toplam 37 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, kıyıya getirildi. 21'i erkek, 4'ü kadın ve 12'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi. - Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:56 Kaynak: DHA
Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı