Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 37 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulup, kontrol edilen lastik botta 14'ü Afganistan, 11'i Senegal, 6'sı Togo, 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 1'i Kongo ve 1'i İran uyruklu toplam 37 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, kıyıya getirildi. 21'i erkek, 4'ü kadın ve 12'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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