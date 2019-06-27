Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı

56 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yası dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yası dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Kuşadası'nın Aslan Burnu açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakları taşıyan botu durdurdu. 30'u Suriye, 6'sı Kongo ve 1'i Orta Afrika uyruklu toplam 37 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkartılan 14'ü çocuk, 10'u kadın, 37 kaçak, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 Kaynak: DHA
Aydın, Yunanistan, Kuşadası, Güncel
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