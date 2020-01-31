Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:53 Kaynak: İHA
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