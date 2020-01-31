Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN