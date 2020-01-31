Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 38 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:53 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika Ayşe Aydın, gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol takımına başkan oldu İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi