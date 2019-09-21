Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı

45 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Kuşadası Pamucak mevkii açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki12' si çocuk, 32 Suriye, 4 Kuveyt ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 39 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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