Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Kuşadası'nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi'nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kuşadası'nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi'nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül tarihinde Camiatik Mahallesi'nde bir ve 12 Ağustos ile 6 ve 8 Eylül tarihlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen üç ev hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Her iki mahalledeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve hırsızlık yapılan evlerdeki teknik incelemenin ardından 4 ayrı evdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kişi olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alnan H.B. isimli şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı
Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]