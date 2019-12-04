Kuşadası'nda 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre,Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, dün gece 03 Aralık 2019 tarihinde saat 06.40'ta sıralarında, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu tespit etti. Kuşadası açıklarında durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen Göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)
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