Kuşadası'nda 40 yatçı bayramı marina içinde izole şekilde geçiriyor - Son Dakika

Kuşadası'nda 40 yatçı bayramı marina içinde izole şekilde geçiriyor

AYDIN - Ramazan bayramında yoğun bir araç girişinin yaşandığı Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yazlıkçıların yanında yatçı konukları da izole şekilde ağırlıyor. Kuşadası Setur Marina yetkililerinden edinilen bilgiye göre 40 yatçı, korona virüs tedbirleri kapsamında teknelerinde izole olarak yaşamlarını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını teknelerinde ve marina içindeki sosyal alanlarda karşıladıklarını belirten yatçılar, yaz sezonunu teknelerinde geçirebileceklerini açıkladı.

Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten 65 yaşındaki Ercüment Atay, "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi. Serbest meslek sahibi 30 yaşındaki Ahmet Demir ise, "Yaklaşık 2 aydır devam eden pandemi süreci hepimizi çok bunalttı. Bayram boyunca Setur Marina'daki teknemizde olup deniz havası almak bize daha iyi gelecek" diye konuştu.