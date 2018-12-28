Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kuşadası'nda 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kuşadası'nda 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Kuşadası'na yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen S.A.(35) isimli şahıs Değirmendere Mahallesinde bulunan ikametinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, 388.84 gram kristal madde tabir edilen metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

S.A. gözaltına alınarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlaması ile adli makamlara sevk edilerek, yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:48 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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