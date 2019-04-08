Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Sevgi Plajı önlerinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.

Kuşadası'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Sevgi Plajı önlerinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.

Devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Sevgi Plajı önlerinde, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu fark etti. Kaçak göçmenlerin botu durdurulurken, içindeki 7'si çocuk, 11'i kadın 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. 24'ü Kongo, 3'ü Angola, 3'ü Brunei, 3'ü Orta Afrika, 2'si Uganda, 2' Somali, 2'si Sudan, 1 Eritre ve 1'i de Gine uyruklu toplam 41 kaçak göçmen kıyıya getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:14 Kaynak: DHA

Yunanistan, Aydın, Kuşadası, Güncel
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