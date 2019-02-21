Kuşadası'nda 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu durdurdu.
Sahil güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 18 Suriye
, 18 İran
, 3 Somali
, 2 Filistin
, 2 Eritre ve 1 Orta Afrika
Cumhuriyeti uyrukluyu yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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