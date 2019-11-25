Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 38 Suriye, 5 Irak ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. olayda yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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