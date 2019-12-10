Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı. - Son Dakika

Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı.

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.

Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı., System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli lastik botu durdurularak içerisindeki 23 Suriye, 15 Filistin ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen (21 erkek, 10 kadın, 15 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 46 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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