Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen yakalandı.
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli lastik botu durdurularak içerisindeki 23 Suriye, 15 Filistin ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen (21 erkek, 10 kadın, 15 çocuk) yakalandı.
Yakalanan 46 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN
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