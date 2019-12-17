Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, 15 Aralık 2019 tarihi saat 20.15'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açılarında içerisinde kaçak göçmen bulunan lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta içerisindeki 44 Suriye, 1 Fas, 1 Mali ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (15 erkek, 11 kadın, 21 çocuk) yakalandı yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:39 Kaynak: İHA
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