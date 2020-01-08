Kuşadası'nda 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 48 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla toplam 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla toplam 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 07 Ocak 2020 tarihinde saat 00: 30 sularında Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik bot ile yurt dışına geçmek isteyen göçmenler bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı operasyonla tespit edilen hareketli lastik botu durdurularak aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.


Yakalanan 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine işlemleri yapılmak üzere teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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