Kuşadası'nda 49 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 12'si kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası
'nda yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 12'si kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi
'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına doğru hareket halinde olan ve içinde kaçak göçmenler bulunan bir lastik botu tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 31'i Suriye
ve 18'i Irak
uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi
Çanakkale'de 4 Genç, Su Seviyesi Yükselen Derede Kayboldu
Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı
Avlu Dizisinin Oyuncuları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti