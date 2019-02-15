Kuşadası'nda 5 Ayrı Suçtan 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekibinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı yaralama dosyasından aranmakta olan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.(44) Cumhuriyet Mahallesi
Avcı Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: İHA
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