Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 5 Ayrı Suçtan 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

Kuşadası'nda 5 Ayrı Suçtan 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda 5 Ayrı Suçtan 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı yaralama dosyasından aranmakta olan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.(44) Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 5 Ayrı Suçtan 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]