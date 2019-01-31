Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 5 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Kuşadası'nda 5 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda 5 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Türkmen Mahallesi Osman Kocaman Caddesi üzerinde hakkında 3 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ayrı dosyadan "silahla tehdit, yaralama " suçlarından aranması olan S. S. ( 40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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