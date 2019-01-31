Kuşadası'nda 5 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Türkmen Mahallesi Osman Kocaman
Caddesi üzerinde hakkında 3 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ayrı dosyadan "silahla tehdit, yaralama " suçlarından aranması olan S. S. ( 40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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