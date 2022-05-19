Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı

19.05.2022 16:16
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldır park halinde bulunan otomobildeki yangın söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldır park halinde bulunan otomobildeki yangın söndürüldü.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Sait Filiz sitesinin içinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır park halinde bulunan ve sahibi henüz tespit edilemeyen otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Site sakinleri tamamen yanan otomobilin kime ait olduğunu bilmediklerini ve yaklaşık 5 yıldır park halinde bulunduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı

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Kaynak: İHA

Otomobil, Kuşadası, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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