Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı

Kuşadası'nda 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel, 25.5 milyon liraya yeniden icradan satışa çıkarıldı



Aydın'ın Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi'nde 104 ada, 37 parselde bulunan 5 yıldızlı Suhan 360 otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yeniden icradan satışa çıkarıldı. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 49 yıllığına tahsis edilen arazi üzerine kurulu otelin yasal statüsüyle ilgili bir karmaşa yaşanırken, arazinin tahsisi 2017 yılında iptal edildi. Satışa çıkarılan otelle ilgili yapılan açıklamada,



Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 104 Ada, 37 Parselde kayıtlı hazine taşınmazı üzerinde Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 22.02.2008 tarihinde kesin tahsisi yapılmış olup daha sonra bu kesin tahsisi 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otele dönüştürülmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu sefer takip borçlusu şirket adına yapılmış olan kesin tahsis 12/07/2016 tarihli ve 127156 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı yazısı ile iptal edilmiştir. Bu iptal kararı Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 2016/1455 Esas sayılı dosyasından verilmiş olan 26/12/2016 tarihli ve akabinde Danıştay 14. Dairesinin 15/06/2017 tarih, Esas No: 2017/475, Karar No: 2017/4130 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müdürlüğümüz dosyasına sunulmuş olan 22.08.2019 tarih ve 690809 sayılı yazıda kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleminin hukuka uygun olduğunun adı geçen mahkeme ve Danıştay kararları ile kesin olarak hüküm altına alınmış olduğu, bu nedenle "Yönetmelik hükümleri gereği bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilerek, bu taşınmazın müştemilatları ile birlikte Hazineye intikal etmesi gerektiği ve dolayısıyla da bahse konu üst hakkının icraen satışının uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte, anılan üst hakkının icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda adı geçen yönetmeliğin ek 4 üncü ve geçici 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılacaktır" hususları ifade edilmektedir.



25.5 milyon liraya yeniden icradan satışa çıkarılan otel için ilk ihale 5 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'de, ikinci ihale ise 31 Mart 2020 tarihinde aynı saatte yapılacak. - AYDIN