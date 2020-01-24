Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icralık oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icralık oldu - Son Dakika Ekonomi

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

6 saat önce

Ege'nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkacak.

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icralık oldu, System.String[]

Ege'nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satılacak. 25 milyon TL değer biçilen otel yarı fiyatı olan 12 milyon 500 bin TL'den açık arttırma usulü ile ihaleye çıkacak. 5 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da Kuşadası'nda yapılacak ihaleye şartnamede belirtilen teminat bedelini yatıranlar katılabilecek. 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel 2015 yılında hizmet vermeye başladı.


Yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, Ege'nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin 12 milyon 500 bin TL'den satışa çıkacağını belirterek, "5 yıldızlı Suhan Otel toplam 144 oda 250 yatak kapasitesine sahip ve 2015 yılında inşa edilmiş. Açık arttırma ile satılacak olan otelin fiyatının da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şartnameye baktığımızda bilirkişi inceleme raporunda, 5 yıldızlı otelin yeni ve durumunun çok iyi olduğu belirtilmiş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kuşadası, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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