KUŞADASI'NDA 5 YILDIZLI OTELİN KAÇAK RESTORAN, YÜZME HAVUZU VE GÜNEŞLENME TERASLARI YIKILDI - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin önündeki, 3621 sayılı 'Kıyı Kanunu'na' aykırı olarak yapılan güneşlenme terasları ile restoran ve yüzme havuzunun Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan, Halkın ortak malı olan deniz kıyılarında kaçak yapılaşmaya izin vermemiz mümkün değil dedi.

Kuşadası Belediyesi 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen düzenlemeler doğrultusunda halkın ortak malı olan deniz kıyılarında kaçak yapılaşmaya karşı harekete geçti. Bu kapsamda Türkmen Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kanuna aykırı hareket ettiği yönünde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da görüş alınan çalışmada, otelin önündeki deniz kıyısına yapılan güneşlenme terasları ile restoran ve yüzme havuzun kaçak olduğu belirlendi. Zabıta eşliğinde otele giden Kuşadası Belediyesi'nde görevli harita mühendisleri tarafından önce GPS cihazı ile ölçüm yapıldı. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 775 Sayılı Gecekondu Yasası kapsamında kaçak yapıların yıkımına başlandı.

'KİMSEYE İLTİMAS GEÇEMEYİZ'

Kuşadası'nda kanunları harfiyen uygulamakla yükümlü olduklarını belirten Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun hükümleri gayet açık ve net. Kimseye iltimas geçilmesi, ayrımcılık yapılması söz konusu dahi olamaz. 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca iskan edilmiş dahi olsa herhangi bir tebliğe gerek duyulmadan imara aykırı olan yapılar anında yıkılabilir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimleri ile kanuna aykırı olan yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek diye konuştu.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye ekiplerinin otele gelmesinden görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Harita mühendisleri GPS cihazı ile ölçüm yaparken görüntü

-Otel yönetimine yıkım kararı açıklanırken görüntü

-Yapıların yıkımından genel ve detay görüntüler

KUŞADASI (Aydın), (DHA)