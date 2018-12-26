Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 50 Gram Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kuşadası'nda 50 Gram Hint Keneviri Ele Geçirildi

19 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.

Kuşadası'nda 50 Gram Hint Keneviri Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından Kuştur uygulama noktasında durumundan şüphelenilen ticari taksi durduruldu. Araç içindeki 3 şahıs indirilerek araç içinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada H. Ö. (37) isimli şahsın cebinden poşet içerisinde yaklaşık 50 gram hint keneviri tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adlı işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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