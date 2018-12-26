Kuşadası'nda 50 Gram Hint Keneviri Ele Geçirildi
19 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 50 gram hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından Kuştur uygulama noktasında durumundan şüphelenilen ticari taksi durduruldu. Araç
içindeki 3 şahıs indirilerek araç içinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada H. Ö. (37) isimli şahsın cebinden poşet içerisinde yaklaşık 50 gram hint keneviri tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adlı işlem başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
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