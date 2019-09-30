Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 52 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 52 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kuşadası Körfezi Ahmet Beyli açıklarında hareket halinde olan lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisinde 47'si Afgan 5'i Filistinli 52 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si çocuk 52 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi.

(İHA)

Kuşadası, Sabah, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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