Kuşadası'nda 52 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kuşadası Körfezi Ahmet Beyli açıklarında hareket halinde olan lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisinde 47'si Afgan 5'i Filistinli 52 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si çocuk 52 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi.
(İHA)
Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı İncirliova Belediye Başkanı Kaya: Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler Altunizade metrobüs durağında insan seli! Uzun kuyruklar oluştu Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah