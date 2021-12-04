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Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.12.2021 21:35
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 06.10 ve 11.25'te, Kuşadası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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