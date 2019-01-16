Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 64 Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 64 Göçmen Yakalandı

13 dakika önce

Kuşadası'nda 64 göçmen yakalandıAydın'ın Kuşadası İlçesinde, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik botlarda 11'i çocuk 64 göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 64 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik botlarda 11'i çocuk 64 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesi açıklarında geçtiğimiz pazartesi durdurulan botlarda 64 göçmenin yakalandığı belirtildi. Sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve kaçak göçmenleri taşıyan lastik botlarda, 11'i çocuk olmak üzere 64 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 31'inin Orta Afrika, 20'sinin Afganistan, 12'sinin Kongo ve birinin Eritre uyruklu olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

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