AYDIN Kuşadası'nda 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçesinde farklı zamanlarda 2 otomobil ve 2 motosiklet çalındı. 2 ev ve 4 iş yerinden de hırsızlık meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Özel ekip, 7 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Özel ekip, Ş.S.A., A.İ., K.B., A.K., D.K., Y.A. ile H.K. adlı şüphelileri, saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.