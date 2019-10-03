Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 8 ayrı suçtan da aranan bir cezaevi firarisini yakalandı.

Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Kuşadası Polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 8 ayrı suçtan da aranan bir cezaevi firarisini yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı hırsızlık, tutuklunun kaçması ve yaralama gibi 8 ayrı suçtan da aranan ceza evi firarisi R. C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yapılan operasyonla gözaltına alınan cezaevi firarisi R.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.


2 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı


Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile Camiatik Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yaptığı araştırmanın ardından, Ş.E. isimli kişiyi şüpheli olarak belirledi. Yapılan teknik çalışmanın ardından iki ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak, yakalanıp gözaltına alınan Ş.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:53 Kaynak: İHA
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