Kuşadası'nda 8 Mart Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Kuşadası Belediyesi ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlikler, 8 Mart Cuma günü saat 11.00'da Kervansaray'da üretici kadınlar tarafından çeşitli stantların açılması ile başlayacak.



8 Mart kutlamaları kapsamında saat 14.00'da İbramaki Sanat Galerisi'nde "Kadınların Özgürlük Mücadelesi" başlıklı bir panel düzenlenecek. Emine Fırat'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele Mehlike Hepdemir, Nazan Çatori, Filiz Yılmaz ve Ezgi Eren konuşmacı olarak katılacak.



Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kırık Askı" isimli yeni bir oyunla izleyiciyle buluşacak. Deniz Aksoy'un kaleme aldığı, Nurten Helik'in yönetmenliğini yaptığı oyun Saat 19.00'da Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilenecek.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları saat 20.00'da İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenecek olan 4 El Piyano konseri ile sürecek. Konserde Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Elemanları Elif Yazgan ile Elena Yusupova tek piyanoda performans sergileyecek. - AYDIN

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