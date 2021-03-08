AYDIN Kuşadası'nda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kuşadası'nda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' coşkuyla kutlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda açılan standı ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınlara hediyeler verdi.

Kuşadası'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, oluşturulan araç konvoyunun kent turu ile başladı. Kısmet Otel Kavşağı'ndan hareket eden konvoy, Atatürk Bulvarı, 50. Yıl Caddesi ve Candan Tarhan Bulvarı istikametinde ilerleyerek, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle taleplerini dile getiren kadınlara, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından açılan stantta Başkan Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel ile Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari tarafından bilgilendirme broşürleri, çeşitli hediyeler ve çiçek dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası ise seslendirdiği şarkılarla etkinliğe renk kattı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların yüzyıllardır vermiş oldukları mücadele ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir mesafe sağlandığını söyleyerek, "Ne yazık ki kadına yönelik sözlü, fiili şiddet ve gerek kamusal gerekse de özel alanda ayrımcılık devam ediyor. Bunu aşmanın yolu ise kadınların atacakları güvenli ve kararlı adımlardan geçiyor. Kadınlar siyasette, sanatta, iş dünyasında ve yönetim kademelerinde daha fazla yer almalıdır. Yerel yöneticiler olarak bizlere düşen görev ise bunun önünü açmak olmalıdır. Kendi adıma kadın- erkek eşitliğini konuşmaya gerek duymadığımız bir ülke ve dünya diliyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.