Kuşadası'nda 8 tur aracına ceza uygulandı - Son Dakika

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası'nda yaptıkları denetimde belge eksikliği ve Kovid-19 pandemi kurallarına uymadığı belirlenen 8 tur aracına 1000 ila 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandığını bildirdi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Aydın Turist Rehberleri Odası üyelerinin katılımıyla trafik ekipleri, İzmir'den Kuşadası'na giriş noktası olan Kuştur mevkisinde denetleme yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Tuncer, kayıt dışı turist taşıyan ve tur düzenleyen araçları denetlediklerini söyledi.

Tuncer, "Amacımız kaçak turları, kaçak rehberleri denetlemek. Yurt içi turlarına katılan turistlerimizin hem güvenliğini sağlamak hem de aldıkları hizmetin kalitesini artırmak için Aydın ilimizin çeşitli noktalarında bugünlerde tur denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen denetimlere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Tuncer, "Yaptığımız denetimleri sıklaştırarak aslında sektörü cezalandırmak değil amacımız. Hizmet kalitesini artırmak, turistlerin daha iyi hizmet almasını sağlamak. Daha sağlıklı bir turizm için denetimlerimiz devam edecek. Denetimlerde belge eksikliği ve Kovid-19 pandemi kurallarına uymayan 8 araca 1000 ila 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandı" diye konuştu.