Kuşadası'nda 8 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İnfaz Büro ekiplerinin ortaklaşa olarak yaptıkları çalışmada "Hırsızlık ve işyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay hapis cezası ile aranmakta olan K.R. (22) isimli şahsın İkiçeşmelik Mahallesinde bulunan ikameti belirlendi. Şahsın evde bulunduğu belirlendikten sonra yapılan operasyon sonucu evinde yakalanan K.R., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adli makamlara sevk edilen K.R., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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