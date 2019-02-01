Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 8 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

Kuşadası'nda 8 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda 8 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İnfaz Büro ekiplerinin ortaklaşa olarak yaptıkları çalışmada "Hırsızlık ve işyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay hapis cezası ile aranmakta olan K.R. (22) isimli şahsın İkiçeşmelik Mahallesinde bulunan ikameti belirlendi. Şahsın evde bulunduğu belirlendikten sonra yapılan operasyon sonucu evinde yakalanan K.R., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adli makamlara sevk edilen K.R., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 8 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]