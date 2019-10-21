Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 83 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sahil Siteleri mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin lastik botlarla denize açıldığı ihbarı üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 43'ü Afganistan, biri Mısır, 39'u Suriye uyruklu 83 kişiyi yakaladı.

Polis ekipleri de organizatör oldukları iddia edilen T.V. ile G.Y'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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