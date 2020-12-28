Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

28.12.2020 18:36
Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 6 motosiklet çalan, 3 iş yeri, 7 otomobil ve 1 de evden hırsızlık yapan 9 kişi güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 6 motosiklet çalan, 3 iş yeri, 7 otomobil ve 1 de evden hırsızlık yapan 9 kişi güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kuşadası'nda, farklı tarihlerde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde 6 motosikletin çalınması, 3 iş yeri, 7 otomobil ve 1 de evden hırsızlık yapılması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Hırsızların yakalanması için Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarını detaylı olarak incelemeye aldı.

OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ

Polislerin yaptığı incelemenin ardından 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Ardından dün gece, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 saat süren operasyonda T.G., M.A.H., A.T., A.İ, M.Y., D.A., N.K., U.D. ve B.K. saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Hisarcık, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika


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