Kuşadası'nda 90 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 90 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 90 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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