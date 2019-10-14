Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.
Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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