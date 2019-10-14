Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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