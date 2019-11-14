Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda AB merkezi açıldı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda AB merkezi açıldı

Kuşadası'nda AB merkezi açıldı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katılımıyla Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi açıldı.

Kuşadası'nda AB merkezi açıldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katılımıyla Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi açıldı.

Kuşadası Belediyesi, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak projeler geliştirilmesi, ayrıca AB fonlarının etkin biçimde kullanılması amacıyla ilçede, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'ni hizmete açtı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Romanya'nın Sinaia kentinin Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Kuşadası'nın diğer kardeş şehirlerinden temsilciler ile protokol üyeleri açılışa katıldı. Konuşma yapan Başkan Günel, merkezin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası için önemli bir işlevi yerine getireceğini belirtti. Merkezin, Türkiye'de belediye binasından bağımsız ayrı bir binada faaliyet gösterecek olan ilk AB merkezi olduğuna dikkat çeken Günel, kentin gelişimine katkı sunacak önemli projelere öncülük edeceğini de söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "Önemli olan bu merkezi yaşatmak, Avrupa Birliği projeleri üretmek ve Kuşadası'ndaki sivil toplum örgütlerini bu yapının içine dahil etmektir. Merkezin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Sadettin Yücel ise, merkezde geliştirilecek projelerin, kente faydalı olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Büyükelçi Berger, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Bülent Özcan, Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Günel tarafından kesildi.


Avrupa Birliği, Kuşadası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş sarı kart gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 23:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda AB merkezi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]