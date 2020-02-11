Kuşadası'nda acil durum senaryoları hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda acil durum senaryoları hazırlanıyor - Son Dakika

Kuşadası'nda acil durum senaryoları hazırlanıyor

7 saat önce

Kuşadası Kaymakamlığı'nda ilçede yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olma amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kuşadası'nda acil durum senaryoları hazırlanıyor, System.String[]

Kuşadası Kaymakamlığı'nda ilçede yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olma amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleşen toplantıda olası bir afet öncesi alınması gereken önlemler ile sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili konular masaya yatırıldı.


Kuşadası Belediye Meclis Üyesi ve Afet Koordinasyon Başkanı Özgün Limoncu ile Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez'inde yer aldığı toplantıya Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen, kurum amirleri ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri de katıldı. Toplantıda Kuşadası ve çevresinde yaşanabilecek bir depremde yıkımın büyük olacağına dikkat çekildi.


Toplantıda konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel "Olası bir afette en önce devlet yetkilileri sahaya inmeli. Sizden isteğim eğer felaketzede durumunda değilseniz, hemen görev başına gelin. Kriz merkezimiz kaymakamlık binası olmalı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak afet sonrası müdahalemizi gerçekleştirmeliyiz. Bizim aramızda koordinasyon kopukluğu olmamalı. Afet sonralarında amatör telsizcilerin desteğine ihtiyaç duyarız. Tüm kamu kurumları amatör telsizcilerle birlikte hareket etmeli. Depremler etrafımızda geziyor. Bizler imkan ve kabiliyetlerimizin farkında olmalı, gerektiği durumlarda anında kullanmalıyız" dedi.


Kuşadası Belediyesi'nin olası bir afete karşı hazırlıklarını sürdürdüğü kaydeden Belediye Meclis Üyesi ve Afet Koordinasyon Başkanı Özgün Limoncu ise, "Kentimiz Kuşadası deprem kuşağında yer alıyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak yıkıcı bir felaketin önlenmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel de bu konuyu oldukça önemsiyor. Olası bir afette tüm kurumlarla koordineli olarak çalışmaya hazırız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Kaymakamlığı, Mustafa Karagöz, Jandarma, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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