Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi - Son Dakika

Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı alınması gereken önlemleri artırdı.

Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı alınması gereken önlemleri artırdı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ile Meclis Üyesi Özgün Limoncu, ilçede meydana gelecek olası bir doğal afette vatandaşların yemek, su ve barınma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği acil toplanma alanlarını inceledi. Türkmen, Bayraklıdede, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova ve Kadıkalesi Mahalleleri'ndeki noktaları dolaşan Alkış ile Limoncu, tespit ettikleri eksiklikleri tek tek not aldı.


Aydın'ın fay hattı üzerinde yer alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Alkış, "Deprem gibi doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle vereceği zararı en aza indirmek elimizde. Kuşadası Belediyesi olarak acil toplanma ve barınma alanlarındaki son durumu yerinde görmek istedik. İlerleyen günlerde personelimizi eğitimden geçireceğiz. Kuşadası, olası bir depreme karşı her yönüyle hazırlıklı bir kent olacak" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı
6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:18:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]