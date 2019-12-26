Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika

Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti

6 saat önce

Kuşadası'nda alkollü minibüs sürücüsü öğrenciye çarptı.

Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti, System.String[]

Kuşadası'nda alkollü minibüs sürücüsü öğrenciye çarptı. Motorsiklet metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı


Kaza, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. Yönetimindeki 09 M 4009 plakalı minibüs, Furkan Y. yönetimindeki 09 AAH 140 plakalı numaralı motosiklete çarparak kaçtı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesin ambulansta yapılan Furkan Y. hastaneye kaldırıldı. Üniversite örgencisi Furkan Y'nin kolunda ve belinde ezikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile Furkan Y.'ye çarpıp kaçan minibüs sürücüsü Ali T. Atatürk Bulvarı'nda kıskıvrak yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan Ali T.'nin 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. - AYDIN

Menderes, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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