Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm - Son Dakika

Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm

09.12.2020 15:49
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm, System.String[]

Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde 2 gün boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de etkisini gösterdi.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde 2 gün boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de etkisini gösterdi. Kuşadası Belediyesi ekipleri, yağışın başladığı ilk andan itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak ilçe genelinde olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.

Aydın'a 7-8 Aralık tarihleri arasında son yılların en kuvvetli yağmuru yağdı. İki gün boyunca devam eden sağanak yağışta, Kuşadası'nda metrekareye 20,8 kilogram yağmur düştü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışan Kuşadası Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yağışın başladığı andan itibaren sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Yollarda biriken su birikintileri, vidanjörlerle çekildi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise günlük hayatta aksaklık yaşanmaması için acil müdahale araçları ile yağmur sonrası oluşan molozları temizledi. Kentin en işlek noktaları arasında yer alan 50'nci Yıl Caddesi ile İnönü Bulvarı'na yağmur suyu hatları döşendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle ilçe genelinde yapılan altyapı yatırımları sayesinde daha önceki senelerde yaşanan su taşkınları bu kez oluşmadı. Bu durum esnaf ve vatandaşları memnun etti.

Kuşadası'nda yaklaşık 5 yıldır yaşadığını belirten turistik işletme sahibi Erhan Özsular (35), "Daha önceki yıllarda şiddetli yağmur yağınca Kuşadası'nda rögarlar taşar, cadde ve sokaklarda su baskınları olurdu. Ama son 2 yılda yapılan altyapı yatırımları sayesinde artık bu tür sorunlar meydana gelmiyor" dedi.

" Gece gündüz çalıştık "

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Su baskınlarını engellemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile gece gündüz çalıştık. Yağışlardan kaynaklı olumsuzlukların yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için kentimizin her noktasına yağmur suyu hatları döşedik. Yağışların ardından yaşanan aksaklıklara anında müdahale ettik. İki gün boyunca devam eden yağışlarda ekiplerimiz sahadaydı. Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerle birlikte kent genelinde yaşanan tüm aksaklıkların giderilmesi için mesai yaptılar" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm
Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda altyapı sorunlarına köklü çözüm - Son Dakika


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