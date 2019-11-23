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Kuşadası'nda apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuşadası'nda apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ege Mahallesi Ergül Sitesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanda yaşayan yaşlı ve yatalak iki kişi çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılırken diğer apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Zaman zaman küçük patlamaların da meydana geldiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının zeminde katta faaliyet gösteren bir fırının bacasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Kuşadası, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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