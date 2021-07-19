Kuşadası'nda apartmana uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartman dairesine yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler uyuşturucu satışı yapan iki kişiyi takibe aldı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmana operasyon düzenleyen ekipler evden çıkan M.E., isimli kişinin üzerinde arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 1.92 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin çıktığı eve operasyon düzenleyen ekipler 33.88 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 7 kök saksılardan sökülmüş hint keneviri ve 1 gram esrar maddesi ele geçirdi. Evde bulunan E.G., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E., isimli kişi serbest kalırken E.G., isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN