Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

25.01.2021 16:37

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 3. ve 4. katlarında dumandan etkilenen Ülkü Duru, Songül Hasırcıoğlu, Baran Maral ve Büşra İlkay itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kuşadası, İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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