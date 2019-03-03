Kuşadası'nda Aranan 2 Zanlı Polis Tarafından Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında bulunan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında bulunan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 zanlı yakalandı.



Kuşadası'nda aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.G (47) isimli şahıs, Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan adresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu eve düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette gerekli işlemlerin yapılmasının adliyeye sevk edilen M.Y.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çalışmalar kapsamında ayrıca "Hakkında yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. G. (46) isimli şahıs tespit edilen Yavansu Mahallesindeki evinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs 3mniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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